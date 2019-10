Challenger Ortisei: wild card per il tabellone principale a Prinoth e Troebinger

Gli organizzatori del torneo Challenger di Ortisei, in programma dal prossimo 11 novembre, hanno ufficializzato le due wild card per il tabellone principale: a beneficiare degli inviti saranno Patric Prinoth, classe 1996 ed attuale n.1796 in singolare, ed Erwin Troebinger, classe 1996 senza ranking ATP (è stato al massimo n.1554 in doppio).

Sono cinque, in totale, le wild card per il main draw: le restanti tre saranno assegnate tra qualche giorno direttamente dalla Federazione Italiana Tennis.

WILD CARD PER SINNER NEL TORNEO DI DOPPIO