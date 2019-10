Challenger Ortisei: Jannik Sinner giocherà in doppio col classe 2004 Lorenzo Ferri

E’ stata presentata la decima edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Sudtirol, torneo Challenger da €64.000 di montepremi che si disputerà in quel di Ortisei, sul sintetico indoor, dall’11 al 17 novembre. Tra i maggiori rappresentanti del tennis italiano ci sarà Jannik Sinner, che la settimana precedente sarà di scena alle Next Gen ATP Finals di Milano: l’altoatesino, classe 2001, chiuderà la sua stagione agonistica nella manifestazione alla quale prese parte anche lo scorso anno, quando raggiunse il secondo turno dopo aver vinto con Luca Giacomini all’esordio. Oltre a prendere parte al torneo di singolare, il diciottenne di Sesto Pusteria disputerà anche il torneo di doppio: gli organizzatori, infatti, gli hanno riservato una wild card in coppia con Lorenzo Ferri, classe 2004 e suo compagno di allenamenti a Bordighera.

Gli accordi tra Riccardo Piatti e l’organizzazione del torneo hanno portato a conoscenza le giornate in cui Sinner debutterà ad Ortisei: in doppio giocherà il 12 novembre alle ore 18, mentre in singolare sarà di scena il giorno successivo al medesimo orario.