Open Court: 15 nuovi vincitori in stagione, 2019 anno della svolta (di Marco Mazzoni)

La settimana tennistica appena conclusa ci ha regalato tonnellate di emozioni. E pensare che molti appassionati (e pure addetti ai lavori!) tendono a “snobbare” gli ATP 250, …mancano i campioni… E allora? Molto spesso sono proprio le week con i tornei ingiustamente chiamati “minori” a darci spunti importanti, grandi match, forti emozioni.

Rublev trionfa a Mosca, strappa il best ranking al n.22 e diverte col suo tennis micidiale in spinta. Se i problemi fisici sono alle spalle, occhio al moscovita… Poi Murray che vince ad Anversa, battendo un Wawrinka tornato ad alti livelli, è la favola che non ti aspetti ma che accogli col sorriso. Una finale splendida, che ci restituisce un tennista ed uomo che pensavamo di aver perso e che invece fa dannatamente bene a tutto il movimento. Oltre ad Andy, la settimana di Sinner nella città dei diamanti è una di quelle che aspetti tutto l’anno e non potrai dimenticare. Jannik ha dimostrato in campo di valere ampiamente questo palcoscenico, di potersela giocare con i migliori. Ha fatto un’esperienza fondamentale alla sua crescita: è spaventosa la maturità con cui sta in campo, affronta le difficoltà ed impara punto dopo punto, match dopo match. A Vienna lo aspetta un esordio non facile contro il gioco a tutto campo dell’esperto “Kohli”, ma la sensazione è che il nostro giovane talento d’ora in avanti scenderà in campo con la consapevolezza di chi può vincere. Sempre. E ogni sconfitta non è altro che un file da salvare nell’hard disk e controllare a freddo per cancellare gli errori, e ripartire più forte di prima.

Consapevolezza è la parola esatta che descrive la svolta di Denis Shapovalov. Il talento canadese finalmente è entrato nel club dei vincitori di un torneo del tour maggiore, dopo diverse semifinali perse. L’ha fatto in un torneo “giusto”, in cui era tra i favoriti e dove le condizioni erano per lui quasi ottimali. Quando si propone un tennis molto complicato e veloce, un campo indoor piuttosto rapido è dove puoi fare la differenza. Ma la vera differenza Denis l’ha fatta sul piano fisico e mentale. Raramente l’avevo visto così esplosivo, presente, veloce. Non mollava una palla, e ci arrivava veloce e preciso, coordinato. Quasi con “ordine”, il lato più carente nella sua straripante esuberanza tecnica e mentale. Mi arrivavano feedback interessanti da Stoccolma, “è carico, lavora alla grande, ci sono le condizioni per fare molto bene”. Boom! Perde solo un set, esalta il pubblico con un tennis clamorosamente bello ed offensivo ma senza strafare. Sostenuto da un servizio eccellente, ha finalmente giocato un tennis brillante ma con estremo focus, in ogni punto. Pochissimi i colpi sparacchiati via, zero pause, sguardo intenso e braccio veloce, a scambiare e prendersi il punto alla prima opportunità. Non un tennis percentuale ma con percentuale di rischio molto minore rispetto al suo solito. Il modo in cui si è salvato nelle (poche) situazioni difficili è la misura di come abbia giocato con intensità e testa, vincendo la tensione e cavalcando la sfida.

Shapovalov è il 15esimo tennista in stagione ad aver vinto per la prima volta un torneo ATP. Non ci sono solo tennisti “giovani” in quest’elenco ma è un segnale evidente di svolta:

Sandgren (Auckland)

De Minaur (Sydney)

Londero (Cordoba)

Opelka (New York)

Djere (Rio de Janeiro)

Albot (Delray Beach)

Pella (San Paolo)

Garin (Monaco)

Sonego (Antalya)

Mannarino (‘s-Hertogenbosch)

Fritz (Eastbourne)

Lajovic (Umag)

Jarry (Bastad)

Hurkacz (Winston Salem)

Shapovalov (Stoccolma)

Il 2019 segna una discontinuità, il ranking rispetto allo scorso anno è molto cambiato, si è anche ringiovanito, ma soprattutto propone con forza nuovi tennisti, soprattutto giovani, competitivi per vincere. A questo elenco dei semplici neo-vincitori dobbiamo aggiungere i moltissimi risultati importanti dei giovani nei grandi tornei, dalle clamorose vittorie e risultati di Daniil Medvedev, al nostro Berrettini, che tra NY e Shanghai è entrato nel club dei migliori ed ha tutto per restarci a lungo.

È presto per parlare di rivoluzione, di ricambio generazionale compiuto. Gli Slam sono stati anche quest’anno una faccenda per i soliti campioni, e con in ballo la corsa al record assoluto di Slam ed a quello di settimane come n.1 del ranking, “Djoker e soci” saranno sempre quelli da battere, faranno l’impossibile per essere al top nei grandi appuntamenti. Ma la sensazione è che Medvedev, Tsitsipas e altri giovani abbiano finalmente raggiunto un livello tale da potersela giocare in ogni torneo. Masters 1000 e Slam inclusi. Rafa ha vinto a NY, ma con grande fatica per merito di Daniil. Djokovic è caduto in Asia, dove era di solito quasi imbattibile. Il vento sta cambiando, e non è affatto una brutta notizia vedendo che razza di match ci hanno proposto recentemente Matteo, Stefanos, Denis, Daniil…

Marco Mazzoni

@marcomazz