Roger Federer a Shanghai gioca a Basket ed è decisamente bravino (VIDEO)

A Shanghai, durante un evento di promozione dell’imminente Masters 1000, a un certo punto sul campo da tennis è comparso un canestro e i giocatori sono stati invitati a provare a segnare. Con la consueta eleganza e una tecnica invidiabile, Roger Federer ha piazzato un due su due che ha fatto esplodere in un boato di incredulità generale i fan presenti. Fortunatamente anche lui si è in seguito dimostrato umano, non toccando nemmeno il ferro nel più classico degli airball con il terzo tentativo.