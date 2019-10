Combined Beijing: Il programma completo di Mercoledì 02 Ottobre. In campo Fabio Fognini

DIAMOND – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Cameron Norrie vs [PR] Andy Murray

2. [5] Bianca Andreescu vs Elise Mertens (non prima ore: 08:30)

3. [1] Ashleigh Barty vs Saisai Zheng

4. [1] Dominic Thiem vs [WC] Zhizhen Zhang (non prima ore: 13:30)

5. [3] Elina Svitolina vs [15] Sofia Kenin (non prima ore: 15:00)

LOTUS – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Jennifer Brady vs [11] Madison Keys

2. [4] Karen Khachanov vs [Q] Jeremy Chardy (non prima ore: 08:30)

3. Andrey Rublev vs [6] Fabio Fognini

4. [9] Belinda Bencic vs [7] Petra Kvitova (non prima ore: 12:00)

5. Polona Hercog vs [8] Kiki Bertens

MOON – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Jelena Ostapenko / Dayana Yastremska

2. [WC] Shuai Peng / Yafan Wang vs [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic

3. [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Karolina Pliskova / Kristyna Pliskova

4. [6] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara

Brad Drewett – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [5] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Ekaterina Alexandrova / Katerina Siniakova

2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Jamie Murray / Neal Skupski

3. Julia Goerges / Anastasija Sevastova vs [8] Nicole Melichar / Kveta Peschke

4. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs John Isner / Alexander Zverev