Nick Kyrgios squalificato per 16 settimane (pena sospesa)

L’ATP ha concluso le indagini su Nick Kyrgios, avviate in seguito alla sua partita di secondo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati, in cui è stato multato per 113.000 USD.

L’indagine, condotta da Gayle David Bradshaw, Vicepresidente esecutivo, ha concluso che è stato accertato che Kyrgios ha commesso un comportamento aggravato.

L’indagine ha rilevato un modello di comportamento relativo all’abuso verbale di Kyrgios nei confronti di funzionari e / o spettatori negli ultimi 12 mesi che costituisce una violazione come definita nella sezione 8.05 A. 1) a) del Regolamento ufficiale ATP del 2019 *.

Il reato implica che Kyrgios riceva le seguenti sanzioni aggiuntive:

• Una multa di US $ 25.000

• Una sospensione di 16 settimane dal circuito ATP

Tuttavia, sia l’ammenda che la sospensione sono rinviate per un periodo di prova di sei mesi.

La multa di $ 25.000 e la sospensione di 16 settimane saranno revocate al termine del periodo di prova di sei mesi, a condizione che Kyrgios si comporti senza alcuna sanzione (con l’aiuto di psicologi). Qualsiasi appello di Kyrgios deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla decisione odierna.

Separatamente, una seconda indagine ha avuto luogo in relazione ai commenti fatti da Kyrgios durante gli US Open. A seguito di un chiarimento rilasciato dal giocatore il giorno seguente, è stato stabilito che l’incidente non costituiva un reato grave e non sono state applicate penalità aggiuntive.