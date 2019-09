Challenger Firenze: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno e Ottavi di Finale (VIDEO)

Challenger Florence CH | Terra | e46.600 – 2° Turno e Ottavi di Finale

CENTER COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Salvatore Caruso vs Stefano Napolitano



CH Florence Salvatore Caruso [4] Salvatore Caruso [4] 3 6 4 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 3 6 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Caruso 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Napolitano 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Caruso 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Napolitano 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 2-5 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-5 → 2-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 1-5 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-2 → 0-3 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

2. [6] Paolo Lorenzi vs Marco Trungelliti (non prima ore: 12:00)



CH Florence Paolo Lorenzi [6] Paolo Lorenzi [6] 4 7 5 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 6 7 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Trungelliti 15-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1/WC] Philipp Kohlschreiber vs [16] Alessandro Giannessi



CH Florence Philipp Kohlschreiber [1] Philipp Kohlschreiber [1] 0 2 Alessandro Giannessi [16] • Alessandro Giannessi [16] 15 5 Ace - n.2 per A. G Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Giannessi 15-0 ace 2-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

4. [1] Simone Bolelli / David Vega Hernandez vs Tomislav Draganja / Mohamed Safwat



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Enrico Dalla Valle vs [7] Pedro Sousa



CH Florence Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 5 6 4 Pedro Sousa [7] Pedro Sousa [7] 7 4 6 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 P. Sousa 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 3-4 P. Sousa 15-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 P. Sousa 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 P. Sousa 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 P. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 P. Sousa 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Filip Horansky vs Mario Vilella Martinez (non prima ore: 11:30)



CH Florence Filip Horansky Filip Horansky 1 1 Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 6 6 Vincitore: M. VILELLA MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 F. Horansky 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 F. Horansky 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 0-3 → 0-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [12] Federico Gaio OR [PR] Inigo Cervantes vs [WC] Enrico Dalla Valle OR [7] Pedro Sousa



CH Florence Federico Gaio [12] • Federico Gaio [12] 15 2 4 Pedro Sousa [7] Pedro Sousa [7] 30 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 4-4 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 P. Sousa 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Enrico Dalla Valle / Gian Marco Moroni vs [2] Tomislav Brkic / Ante Pavic (non prima ore: 13:00)



CH Florence Enrico Dalla Valle / Gian Marco Moroni Enrico Dalla Valle / Gian Marco Moroni 5 7 9 Tomislav Brkic / Ante Pavic [2] Tomislav Brkic / Ante Pavic [2] 7 6 11 Vincitori: BRKIC / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 T. Brkic / Pavic 0-1 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 E. Dalla Valle / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 T. Brkic / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Dalla Valle / Marco Moroni 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Dalla Valle / Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Dalla Valle / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Brkic / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 E. Dalla Valle / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Brkic / Pavic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Brkic / Pavic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 E. Dalla Valle / Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Dalla Valle / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 E. Dalla Valle / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Dalla Valle / Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Dalla Valle / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle / Marco Moroni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5. [4] Salvatore Caruso OR Stefano Napolitano vs Andrea Pellegrino OR [15] Kimmer Coppejans (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [14] Robin Haase vs [3] Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Andrea Pellegrino vs [15] Kimmer Coppejans



CH Florence Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 4 1 Kimmer Coppejans [15] Kimmer Coppejans [15] 6 6 Vincitore: K. COPPEJANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Pellegrino 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Coppejans 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [10] Pedro Martinez vs Raul Brancaccio (non prima ore: 11:30)



CH Florence Pedro Martinez [10] Pedro Martinez [10] 7 3 2 Raul Brancaccio Raul Brancaccio 6 6 6 Vincitore: R. BRANCACCIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-5 → 3-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-4 → 1-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 ace 4*-2 df 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [8] Blaz Rola vs Mohamed Safwat



CH Florence Blaz Rola [8] Blaz Rola [8] 4 7 4 Mohamed Safwat Mohamed Safwat 6 5 6 Vincitore: M. SAFWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Rola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Rola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Rola 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Safwat 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Rola 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Rola 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 B. Rola 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Safwat 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 3-4 → 3-5 B. Rola 15-0 30-0 2-4 → 3-4 M. Safwat 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Safwat 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 B. Rola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [10] Pedro Martinez OR Raul Brancaccio vs Carlos Taberner



CH Florence Raul Brancaccio Raul Brancaccio 0 0 Carlos Taberner • Carlos Taberner 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Taberner 0-0

COURT 5 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [12] Federico Gaio vs [PR] Inigo Cervantes



CH Florence Federico Gaio [12] Federico Gaio [12] 7 6 Inigo Cervantes Inigo Cervantes 6 2 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Cervantes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 F. Gaio 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 I. Cervantes 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 I. Cervantes 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Cervantes 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 I. Cervantes 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 I. Cervantes 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 I. Cervantes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Cervantes 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Pedro Sousa / Mark Vervoort vs [3] Luca Margaroli / Adil Shamasdin (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Gerard Granollers / Pedro Martinez vs Kimmer Coppejans / Sergio Martos Gornes (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare