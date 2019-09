Gianluca Moscarella commette un gravissimo errore. Dura punizione? (VIDEO)

Nel torneo Challenger organizzato dal Ct Firenze, le telecamere per la diretta streaming posizionate sui campi hanno ripreso un episodio a dir poco discutibile.

Il match in questione è quello tra Enrico Dalla Valle e Pedro Sousa, arbitrato da Gianluca Moscarella, uno dei giudici di sedia italiani più rinomati e apprezzati del circuito internazionale. Alla fine del primo set (vinto per 7-5 da Sousa) Dalla Valle si assenta per “toilet break”, così l’arbitro e il giocatore portoghese rimangono da soli e inizia un dialogo tra i due metà in italiano e metà in spagnolo, per certi versi imbarazzante.

Ci sono alcuni passaggi incomprensibili, ma l’audio è nitidissimo “Caro Pedro forza, stai concentrato. Due minuti e finisci, stai concentrato. Non mi rompere, stai buono, io guardo le palline, tu pensa a giocare, non ti preoccupare. Forza, è molto caldo, stai concentrato per favore: sono vecchio e sono in campo sotto il sole. Te mato, te mato stai concentrato, concentrato: sono partite che dovrebbero finire 61 61. (parolaccia). 45 palle break hai avuto. Si, lo sai, lo sai, ma cosa hai fatto… Spingi la palla”.