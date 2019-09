WTA Guangzhou: Jasmine Paolini si regala i quarti di finale. Battuta Saisai Zheng n.37 del mondo

Arriva un’impresa da Jasmine Paolini nel secondo turno del torneo WTA International di Guangzhou | Cemento | $500.000.

L’azzurra, passata in tabellone attraverso le qualificazioni, ha sconfitto al secondo ostacolo la cinese Saisai Zheng classe 1994 e n.37 del mondo, con il risultato di 75 36 75 dopo 2 ore e 42 minuti di partita.

Ai quarti di finale Jasmine sfiderà l’americana Sofia Kenin classe 1998 e n.20 del mondo.

Da segnalare che l’azzurra nel terzo set sotto per 0 a 3, era al servizio 15-30, e riuscita a ribaltare la situazione piazzando il controbreak nel quinto gioco ed impattando sul 3 pari.

Sul 5 a 5 poi Jasmine, dal 40-30, metteva a segno il break a 30 e nel gioco successivo quando ha servito per il match sul 6 a 5, annullava una palla del controbreak sul 30-40 e poi sul 40 pari piazzava uno splendido diritto vincente procurandosi la palla match.

Sul match point la tennista asiatica affossava un rovescio in rete, con l’azzurra che in questo modo poteva festeggiare la vittoria per 7 a 5.

La partita punto per punto