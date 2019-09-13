Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA Seoul: Il Tabellone di Quali. Timea Babos n.1 del seeding cadetto

13/09/2019 09:10 Nessun commento
Timea Babos nella foto
Timea Babos nella foto

KOR WTA Seoul International | Cemento | $250.000
(1) Babos, Timea HUN vs (WC) Shin, Jiho KOR
(WC) Jeong, Yeong Won KOR vs (10) Cristian, Jaqueline ROU

(2) Kovinic, Danka MNE vs Cadantu, Alexandra ROU
Celik, Susanne SWE vs (8) Lao, Danielle USA

(3) Minnen, Greet BEL vs Fett, Jana CRO
(WC) Park, Sohyun KOR vs (12) You, Xiaodi CHN

(4) Hon, Priscilla AUS vs (WC) Ahn, Yujin KOR
Radwanska, Urszula POL vs (9) Aiava, Destanee AUS

(5) Tig, Patricia Maria ROU vs Murray, Samantha GBR
Jang, Su Jeong KOR vs (11) Eikeri, Ulrikke NOR

(6) Bogdan, Ana ROU vs Kim, Dabin KOR
Bains, Naiktha GBR vs (7) Arruabarrena, Lara ESP