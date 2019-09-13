WTA Seoul: Il Tabellone di Quali. Timea Babos n.1 del seeding cadetto
WTA Seoul International | Cemento | $250.000
(1) Babos, Timea vs (WC) Shin, Jiho
(WC) Jeong, Yeong Won vs (10) Cristian, Jaqueline
(2) Kovinic, Danka vs Cadantu, Alexandra
Celik, Susanne vs (8) Lao, Danielle
(3) Minnen, Greet vs Fett, Jana
(WC) Park, Sohyun vs (12) You, Xiaodi
(4) Hon, Priscilla vs (WC) Ahn, Yujin
Radwanska, Urszula vs (9) Aiava, Destanee
(5) Tig, Patricia Maria vs Murray, Samantha
Jang, Su Jeong vs (11) Eikeri, Ulrikke
(6) Bogdan, Ana vs Kim, Dabin
Bains, Naiktha vs (7) Arruabarrena, Lara
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