Rafael Nadal e il suo calendario di fine stagione. Appuntamenti importanti saranno per lui la Laver Cup e le Finals ATP e di Davis Cup

Il campione degli US Open Rafael Nadal ha lasciato New York in testa della Race to London e probabilmente tornerà ai vertici della classifica mondiale entro la fine della stagione.

Il 33enne spagnolo potrà beneficiare dei numerosi punti che Novak Djokovic dovrà difendere in un momento in cui il serbo è anche infortunato.

Il calendario di Nadal per i prossimi mesi è, tuttavia, anche un’incertezza. Secondo Carlos Moyá, l’unico torneo certo per le prossime settimane è la Laver Cup, dove lo spagnolo difenderà i colori dell’Europa insieme a Roger Federer, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Fabio Fognini.

Le Finals ATP e le finali di Coppa Davis sono le priorità per la fine di questa stagione, quindi il maiorchino potrebbe dare forfait almeno nel torneo di Shanghai.