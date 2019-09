Us Open: Roger Federer domina David Goffin

Us Open 2019

Otto vittorie su nove. Prima dello scontro di questa sera recitavano così gli scontri diretti Federer-Goffin.

Nel match valido per gli ottavi di finale degli US Open Roger (Atp 3) ha abbellito questa speciale statistica, vincendo nettamente la sfida sul belga (15) con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-0 in appena 80′ di gioco.

Il break subito nel terzo game dell’incontro non ha scalfito le certezze di Federer, andato poi a prendersi il set con un’accelerazione micidiale. Nella seconda e la terza frazione la musica non è cambiata: Roger ha continuato a dettar legge, dominando il suo avversario.

Ai quarti di finale il campione elvetico andrà ad affrontare il vincente della sfida tra il bulgaro Dimitrov (78) e l’australiano De Minaur (38).

