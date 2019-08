Stan Wawrinka su Jannik Sinner: “Ha una palla davvero pesante, soprattutto per un ragazzo della sua età. È la cosa che mi ha sorpreso di più quando ero in campo”

Us Open 2019

Stan Wwarinka ha elogiato il nostro Jannik Sinner dopo la vittoria sull’azzurro nel primo turno degli Us Open.

“Sì, devo ammettere che mi aspettavo una partita difficile. Nessuno è lì per caso: non esistono giocatori scarsi negli Slam. Poi avevo avuto l’opportunità di osservare Sinner alcune volte, quindi conoscevo il suo livello.”

“Ha una palla davvero pesante, soprattutto per un ragazzo della sua età. È la cosa che mi ha sorpreso di più quando ero in campo. Mi ha messo pressione costantemente e non è calato fino alla fine”.