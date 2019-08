Nick Kyrgios: “l’Atp è corrotta, per cui non ci perdo certo il sonno”

Nick Kyrgios sempre fuori dagli schemi e durissimo verso l’ATP sulla recente multa subita al torneo di Cincinnati dopo aver rotto due racchette e insultato l’arbitro.

“Assolutamente no, D’altronde l’Atp è corrotta, per cui non ci perdo certo il sonno. Ma perché parliamo di qualcosa che è successo tre settimane fa quando ho appena fatto a pezzi qualcuno nel primo turno dell’Us Open?”.