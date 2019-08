Challenger L’Aquila: Ecco le wild card

Ancora qualche giorno di attesa e prenderanno il via gli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila | Aterno Gas & Power Tennis Cup, il quarto ATP Challenger del 2019 targato MEF Tennis Events. Sui campi in terra rossa del Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”, da lunedì 19 a domenica 25 agosto, giocatori provenienti da tutto il mondo si contenderanno il titolo conquistato la scorsa stagione dall’argentino Facundo Bagnis, attuale numero 160 ATP.

Da Musetti a Piros: le wild card – In vista dell’evento sono ufficiali le wild card del tabellone principale. Innanzitutto Lorenzo Musetti, che una volta raggiunta la prima posizione della classifica mondiale under 18 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’attività “pro”. In semifinale a giugno al Challenger di Milano, l’allievo di Simone Tartarini va a caccia di un altro grande risultato per migliorare il proprio ranking. Poi Francesco Forti, altro azzurro di belle speranze, che oltre agli ottimi piazzamenti nel circuito ITF si è fatto conoscere con i quarti di finale al Challenger di Vicenza, in cui ha sconfitto, tra gli altri, Paolo Lorenzi. Ultimo italiano a ricevere una wild card Luca Pancaldi, vincitore del torneo della Race to MEF Challenger di Imola. Dalla Spagna, accompagnato dall’ex numero 1 del mondo Juan Carlos Ferrero, arriverà Carlos Alcaraz. Classe 2003, l’iberico è considerato uno dei giovani talenti migliori al mondo. Numero 37 della classifica mondiale under 18 e 582 ATP, Alcaraz ha vinto a luglio a Denia il suo primo ITF $25.000 e all’esordio nel circuito Challenger, ad aprile ad Alicante, si è reso protagonista dell’eliminazione del golden boy Jannik Sinner. Ultima wild card alla stella ungherese Zsombor Piros, classe ’99 vincitore anch’egli di un titolo ITF $25.000, un anno fa a Budapest.

Pietrucci annuncia: “Ci sarà il nuovo Campo Internazionale” – Entusiasta il presidente di MEF Tennis Events e direttore del torneo Marcello Marchesini: “A distanza di dieci anni dal sisma, siamo onorati di confermare L’Aquila come sede della manifestazione. Faremo del nostro meglio per contribuire alla rinascita di questa meravigliosa città”. Pronto all’evento anche Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila: “Atleti già affermati e giovani promesse della racchetta calcheranno per una settimana i campi di una struttura storica per l’Abruzzo. C’è grande attesa”. Poi Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo: “Invito tutti gli appassionati di tennis a cogliere l’opportunità di assistere al torneo dal vivo, con partecipazione emotiva, trascorrendo qualche giorno a L’Aquila e apprezzando le tante iniziative che l’amministrazione comunale organizza negli stessi giorni”. Il pensiero di Guido Quintino Liris: “In qualità di Assessore allo Sport della Regione Abruzzo sono orgoglioso di sostenere un evento di tale portata, che conferisce al capoluogo e a tutta la regione il tributo che meritano”. Infine l’annuncio di Pierpaolo Pietrucci, presidente del Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”: “Per questa grande occasione avrà luogo l’inaugurazione dello stadio del tennis rinominato come ‘Campo Internazionale’, recuperato e ristrutturato per volontà del nuovo direttivo con risorse proprie. A settembre prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del circolo tennis per una somma di €400.000 che, quando ricoprivo l’incarico istituzionale, presi l’impegno di far finanziare”.

Le modalità di accesso – Capitolo biglietti e abbonamenti. Dal 19 al 22 agosto, l’accesso a tutti i campi è gratuito. Dal 23 al 25 agosto, l’accesso è possibile acquistando una delle seguenti tipologie di biglietto: giornaliero € 10,00 | Bambini 6-11 anni € 5,00 | Bambini 0-5 gratuiti senza diritto al posto; abbonamento weekend € 25,00 | Bambini 6-11 anni € 15,00 | Bambini 0-5 gratuiti senza diritto al posto; ground € 5,00 | Bambini 0-11 gratuiti (consente l’accesso ai campi 1 e Grand Stand). È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti presso la biglietteria del Circolo Tennis L’Aquila, aperta da domenica 18 agosto a domenica 25 agosto dalle ore 10:00 alle 19:00 o sul sito www.diyticket.it.