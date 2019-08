Auguri Roger Federer! I record ancora da battere

Roger Federer compie oggi 38 anni, un traguardo che lo avrebbe dovuto vedere già in pensione ormai da un pezzo, e invece lui calca ancora i campi di gioco per stupirci con i suoi grandi colpi. E allora perché non pensare che possa andare avanti ancora un pezzo e che possa tagliare altri traguardi e centrare altri record.

Il più anziano vincitore di Slam: questo primato appartiene attualmente a Ken Rosewall e potrebbe già superarlo al prossimo US Open. L’australiano nel 1972 vinse infatti gli Australian Open a 37 anni e due mesi.

Il più anziano campione olimpico: questo è un altro record a portata dello svizzero.

L’estate prossima infatti a Tokyo vanno in scena i giochi della 32a Olimpiade e, in caso di successo, Federer batterà l’attuale primato di Andy Murray che a Rio de Janeiro vinse a 30 anni il suo secondo oro in singolare.

Titoli e finali ATP: Jimmy Connors guida la speciale classifica davanti proprio a Roger con 109 titoli vinti a 102 in 163 finali a 156. Sette finali e sette titoli di differenza, non un traguardo semplicissimo ma possibile. Perché no?

Il più anziano vincitore di un torneo: per questo Federer dovrà giocare ancora per un po’. L’attuale primatista è infatti Richard Pancho Gonzales che nel 1972 vinse il torneo a Des Moines, nell’Iowa, a 43 anni.

Il più anziano a un Major: questo traguardo è purtroppo inverosimile. Nel 1968 alla bellezza di 52 anni e 6 mesi Frank Parker partecipò agli US Open, perdendo con Arthur Ashe. A Federer auguriamo fra 15 anni di godersi la meritata pensione, ma mai dire mai…