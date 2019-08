Fabbiano va a Zurigo per allenarsi con Roger Federer

Era dicembre 2017 quando, a Dubai, Federer e Thomas si allenarono per alcuni giorni insieme in vista della stagione che di li a poco sarebbe iniziata. Si erano lasciati con l’augurio che, se ce ne fosse stata l’occasione, avrebbero ripetuto quell’esperienza nuovamente. E l’occasione è arrivata proprio nei giorni scorsi quando il team del “Re” ha invitato Tommy per tre giorni di allenamenti in preparazione della stagione sul cemento americano.