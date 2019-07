Italiani nel World Tour: I risultati del 29 Luglio

Nelle qualificazioni non sono previsti i Livescore.

Qualificazioni

M15 Tabarka

Nicolas Bianchi [2] vs. Tommaso Vescovi ore

Mattia Barducci vs. Simone Cacciapuoti [15] ore

Mousa Alkotop [7] vs. Alessandro Pecci # incontro dalle ore

Javier Naser [5] vs. Pasquale De Giorgio [14] Non prima delle ore 15:00

Ilya Rudiukov vs. Marco Mosciatti [10] # incontro dalle ore

William Butler vs. Gianmarco Ferrari [9] ore

Javier Naser [5] vs. Marco Zotti ore

Ervin Haris Eminefendic vs. Pasquale De Giorgio [14] ore

Alexey Dubinin[8] vs. Vito Dell’elbaAdan Freire Da Silva[3] vs. Matteo MeneghettiMatteo Meneghettivs. Maxim Krapivin[9]

M25 Roehampton

Mattia Bellucci [2] vs. James Story ore

M25 Bolzano

Andrea Guerrieri [1] vs. Patric Prinoth ore 11:30

Jakob Aichhorn [2] vs. Federico Marchetti 2 incontro dalle ore 11:30

Davide Tortora vs. Filippo Speziali [10] 3 incontro dalle ore 11:30

DOMINIK Recek [5] vs. Erwin Troebinger 4 incontro dalle ore 11:30

Mattia Bernardi vs. Riccardo Di Nocera [8] ore 11:30

Georg Winkler [3] vs. Giuseppe La Vela 2 incontro dalle ore 11:30

Marco De Rossi [4] vs. Sebastian Brzezinski 3 incontro dalle ore 11:30

Giordan Kunz vs. Manuel Mazza [12] 4 incontro dalle ore 11:30

Jonas Greif vs. Horst Rieder [9] ore 11:30

Leonardo Taddia vs. Andrea Borroni [7] 2 incontro dalle ore 11:30

Paolo Dagnino [6] vs. Tommaso Roggero 3 incontro dalle ore 11:30

Carlo Alberto Fossati vs. Nicolo Inserra [11] 4 incontro dalle ore 11:30

M15 Xativa

Alessandro Coppini [3] vs. Alejandro Moro Canas ore

M15 Agadir

Giovanni Rizzuti [5] vs. Non prima delle ore 15:00

Pietro Mugelli vs. Alberto Bronzetti [12] ore 11:00

Bartosz Wojnar [7] vs. Alberto Bronzetti [12] Non prima delle ore 15:00

M25 Dublin

Ben Jones [1] vs. Davide Pozzi ore 11:00

M15 Chitila

Christoffer Solberg [3] vs. Filippo Giovannini Non prima delle ore 14:00

Bogdan Borza [2] vs. Federico Bertuccioli 2 incontro dalle ore 13:00