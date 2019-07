Resoconto terza giornata torneo internazionale GPS di Schio

La terza giornata del torneo GPS-San Paolo Invest- Mediolanum di Schio è dedicata alla conclusione dei primi turni del tabellone principale. Tutte le giocatrici, entro fine giornata, avranno insomma fatto il loro debutto nell’edizione 2019 del torneo scledense.

Quanto ai match sinora conclusi, è d’uopo menzionare fin da subito l’esordio sfortunato della testa di serie numero 1 Stefania Rubini; dopo aver penato profusamente per aggiudicarsi il primo parziale contro Angelica Raggi (il tie-break è stato a dir poco rocambolesco: 12-10 il punteggio), la favorita del torneo ha ceduto alle fatiche accumulate nel corso delle ultime settimane, fatiche che le avevano fruttato la vittoria nel torneo di Imola; appena scoccate le due ore di gioco e sotto 3-4 nel secondo set, Rubini ha purtroppo dovuto ritirarsi. La comunque ottima Angelica Raggi se la vedrà in ottavi di finale con Nora Ayala Serra, sopravvissuta a quella che rimarrà senz’altro tra le partite più lunghe del torneo; il match tra la giocatrice spagnola e Martina Biagianti, infatti, pur non comportando alcun long-set, ha superato abbondantemente le tre ore di gioco: l’equilibrio pressoché totale dell’incontro (6 break a testa; 106 punti a 105 per Serra) si è rotto solamente nel momento in cui a diventare decisiva è stata la condizione fisica; ecco allora che a emergere è stata l’inscalfibile solidità della giocatrice classe 1999.

Nessun problema, invece, per la testa di serie numero 6 Martina Spigarelli; nell’incontro che apriva il programma sul centrale, la tennista classe 1992 – sempre a suo agio nei campi scledensi – ha piegato senza particolari patemi la resistenza della qualificata Beatrice Ricci. Troverà al prossimo turno Federica Trevisan, in quello che si prospetta uno tra i match più equilibrati degli ottavi di finale.

Non ha deluso la terza giocatrice del seeding, Camilla Scala; dopo una passeggiata di salute nel primo set, la tennista classe 1994 ha dovuto arginare il risveglio impetuoso di Anastasia Piangerelli: a suon di break e contro-break si è giunti così al tie-break, momento in cui Scala è riuscita nuovamente a far valere la maggiore esperienza sull’avversaria: il 7-2 ne è la sintesi perentoria.

Se non c’è stato nulla da fare per Monica Cappelletti, uscita per mano della colombiana Yuliana Lizarazo (7-6 6-0 il risultato in favore di quest’ultima), la lucky loser Sofia Rocchetti è riuscita invece a estromettere Giulia Carbonaro, tennista distintasi positivamente durante le qualificazioni.

In serata scenderà in campo Bianca Turati, testa di serie numero 2 e finalista nella passata edizione; a darle battaglia sarà Maria Vittoria Viviani, altra qualificata apparsa in condizione decisamente ottimale.

Court 1

[6] Spigarelli, Martina (ITA) b. (Q) Ricci, Beatrice (ITA) 6-1 6-2

Angelica, Raggi (ITA) b. [1] Rubini, Stefania (ITA) 6-7 (10) 4-3 rit.

(LL) Rocchetti, Sofia (ITA) b. (Q) Carbonaro, Giulia (ITA) 3-6 6-3 6-1

(Q) Lombardo, Beatrice (ITA) vs Dentoni, Corinna (ITA)

(Q) Viviani, Maria Vittoria (ITA) vs [2] Turati, Bianca (ITA)

Court 2

[3] Scala, Camilla (ITA) b. Piangerelli, Anastasia (ITA) 6-2 7-6(2)

Lizarazo, Yuliana (COL) b. [7] Cappelletti, Monica (ITA) 7-6(2) 6-0

Jaruskova, Timea (SVK) vs Skachkova, Katsiaryna (BLR)

Court 3

Ayala Serra, Nora (ESP) b. (Q) Biagianti , Martina (ITA) 6-4 3-6 6-4

(WC) Mayorova Bakhtina, Cristina (ESP) b. Prati, Federica (ITA) 6-1 6-3

Gambogi, Sara (ITA) vs (Q) Simone, Alessandra (ITA)