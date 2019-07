Challenger Granby: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

(1) Gombos, Norbert vs Bye

(ITF) Hoyt, Evan vs (ITF) Mansouri, Skander

(WC) Baadi, Taha vs Sigouin, Benjamin

Bye vs (13) Moriya, Hiroki

(12) Santillan, Akira vs Bye

Neuchrist, Maximilian vs Novikov, Dennis

Gojo, Borna vs (WC) Boulais, Justin

Bye vs (8) Kubler, Jason

(4/WC) Pospisil, Vasek vs Bye

(ITF) Peck, Joshua vs Simon, Tobias

Escobedo, Ernesto vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (14) Uchida, Kaichi

(11) Watanuki, Yosuke vs Bye

(ITF) Lebedev, Alexander vs Sakharov, Gleb

Zhu, Evan vs Nys, Hugo

Bye vs (6) Couacaud, Enzo

(5) Janvier, Maxime vs Bye

Ilkel, Cem vs Grills, Jacob

(ITF) Okamura, Issei vs Garanganga, Takanyi

Bye vs (10) Li, Zhe

(16) Petrovic, Danilo vs Bye

Sarkissian, Alexander vs (WC) Muamba, Nicaise

Krainik, Pavel vs Sanchez, Manuel

Bye vs (3) Uchiyama, Yasutaka

(7) Harris, Andrew vs Bye

(ITF) Mertens, Yannick vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Holt, Brandon vs Draxl, Liam

Bye vs (9) Diez, Steven

(15) Banes, Maverick vs Bye

Galarneau, Alexis vs Qualifier/Lucky Loser

Klein, Brydan vs (ITF) Arconada, Jordi

Bye vs (2) Polansky, Peter