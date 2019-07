Wimbledon: Fernando Verdasco mette fine al sogno londinese di Thomas Fabbiano

A Thomas Fabbiano non riesce l’ennesima impresa in un periodo più che positivo dal punto di vista dei risultati ottenuti nel circuito maggiore: dopo la splendida semifinale raggiunta in quel di Eastbourne, per il tennista pugliese è da archiviare il torneo di Wimbledon con un ottimo terzo turno che eguaglia quanto fatto lo scorso anno, con conseguente consapevolezza di non perdere una grossa quantità di punti in classifica mondiale e di rimanere stabile all’interno della Top-100.

Il nativo di Grottaglie, classe 1989, si è arreso al madrileno Fernando Verdasco, n.37 ATP, col punteggio di 6-4 7-6(1) 6-4 in due ore e 19 minuti di gioco. Il mancino spagnolo approda così alla seconda settimana dello Slam londinese: il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra Daniil Medvedev e David Goffin.

PRIMO SET – Avvio shock di Fabbiano, visibilmente bloccato dall’emozione: molto rigido con tutti i colpi, l’azzurro commette una serie di gravi errori nelle prime fasi dell’incontro. Verdasco ottiene il primo break nel game d’apertura, a zero, e si procura anche un’opportunità del doppio break, prontamente annullata da Fabbiano. Col passare dei minuti, il giocatore italiano sale di livello, riuscendo così a fare match alla pari con il suo sfidante: Verdasco non è impeccabile nei propri turni di battuta (concede ben otto palle break) ma Fabbiano, dal canto suo, non riesce a sfruttare le opportunità avute a disposizione. Si arriva, dunque, al 6-4 finale con il parziale deciso dall’ingresso in campo “ritardato” di Fabbiano.

SECONDO SET – Saldo vincenti-errori leggermente negativo per Fabbiano, il quale riesce però fin dalle prime battute a lottare ad armi pari con Verdasco: si continua, dunque, sulla falsariga della seconda metà della prima frazione. Il pugliese annulla una palla break nel primo game, poi passa sorprendentemente in vantaggio togliendo la battuta allo spagnolo nel sesto gioco: un vantaggio, quello dell’azzurro, che dura ben poco. Verdasco aggredisce in risposta, Fabbiano è costretto alla difensiva e non riesce nell’allungo, rimettendo in carreggiata l’iberico che accorcia sul 3-4 e poi aggancia sul 4-4 tenendo a zero in estrema scioltezza. Si arriva al 6-6 e, dunque, ad un tiebreak che si rivela senza storia: Fabbiano vince il primo punto, poi si spegne e subisce ben sette punti consecutivi da parte di Verdasco che chiude con un pesante 7-1.

TERZO SET – Fabbiano rischia di complicarsi la vita nel primo turno di servizio, nel quale si ritrova di fronte ad una palla break da annullare ai vantaggi. Evitato questo pericolo, il match prosegue in assoluto equilibrio con entrambi i giocatori che dimostrano molta solidità nei propri turni di battuta (per quattro turni, infatti, non ci sono stati punti concessi al tennista in risposta) fino al settimo gioco che, come si suol dire, è il game “clou” di ogni set. Fabbiano si ritrova 30-40, ma non riesce a sfruttare la palla break: un dritto vincente ed un ace, intervallati da un errore dell’azzurro, consentono a Verdasco di mantenersi avanti. Occasione gettata al vento da Fabbiano che, inevitabilmente, si scompone: turno di battuta perso a trenta dall’italiano, Verdasco è lanciato sul 5-3 ma non riesce a chiudere, cedendo a sua volta il servizio a quindici. Sul 5-4, Verdasco ci riprova in risposta e si ritrova 0-40: Fabbiano realizza un ace ad annullare il primo match point, lo spagnolo getta alle ortiche la seconda opportunità con un errore di rovescio. Sul più bello, con i vantaggi ad un passo e la possibilità di prolungare la contesa, Fabbiano realizza un doloroso doppio fallo che mette fine al suo cammino in terra britannica.

