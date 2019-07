Universiadi 2019: Natasha Piludu sconfitta all’esordio dopo oltre 3 ore di gioco

Niente da fare all’esordio alla XXX Universiade di Napoli per Natasha Piludu, che non è riuscita a superare lo scoglio rappresentato da Tamachan Momkoonthod al secondo turno (l’azzurra ha beneficiato di un bye al primo ostacolo, così come gran parte delle partecipanti): la giocatrice thailandese, classe 1997 e numero 805 del ranking WTA, si è imposta con lo score di 5-7 6-1 7-6(9) in tre ore e 40 minuti di gioco, in quella che è stata la partita più combattuta della giornata.

E’ previsto per la giornata di domani, invece, il debutto dell’altra nostra portacolori Camilla Abbate.

RISULTATI PRIMO TURNO:

Santos (POR) b. Cveticanin (AUS) 6-4 7-6(1)

Weiss (AUT) b. Koberlingova (SVK) 6-4 6-2

RISULTATI SECONDO TURNO:

Buczko (HUN) b. Sakala (ZAM) 6-0 4-6 6-1

Contreras Gomez (MEX) b. Lokuge (SRI) 6-0 6-0

Damarsari (INA) b. Ndlovu (ZIM) 6-0 6-2

Orange (FRA) b. Dela Cruz (PHI) 6-0 6-0

Lee (TPE) b. Nabanoba (UGA) 6-0 6-0

Chong (HKG) b. Gustafsson (SWE) 6-0 6-1

Kubareva (BLR) b. Ragab (KSA) 6-0 6-0

Guo (CHN) b. Tatavarthy (IND) 6-1 3-6 6-3

Arbuthnott (GBR) b. Kulambayeva (KAZ) 6-0 6-1

Momkoonthod (THA) b Piludu (ITA) 5-7 6-1 7-6(9)

Morisaki (JPN) b. Ahn (KOR) 6-1 6-3

Stresnakova (SVK) b. Kraus (AUT) 3-6 6-1 7-5

Brglez (SLO) b. Benedetti (USA) 7-5 6-2

Junkadate (THA) b. Merlo (ARG) 6-1 6-1

Landmann (RSA) b. Raoelimalala (MAD) 6-2 6-3

Sizikova (RUS) b. Bakhodirova (UZB) 6-1 6-2