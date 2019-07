Wimbledon: a segno Fabbiano! L’azzurro batte Karlovic e vola al terzo turno

Continua il cammino di Thomas Fabbiano in quel di Wimbledon: il tennista pugliese, classe 1989, si impone sul gigante croato Ivo Karlovic col punteggio di 6-3 6-7(6) 6-3 6-7(4) 6-4 in tre ore e 6 minuti e approda al terzo turno dello Slam londinese per la seconda volta in carriera, eguagliando così il miglior risultato raggiunto in un Major.

Dopo aver vinto a sorpresa, all’esordio, contro il Top-10 Stefanos Tsitsipas, l’azzurro ha ripetuto una grandissima prestazione con un giocatore ostico come Karlovic, osso più che duro da affrontare su una superficie come l’erba, dove nel corso della sua lunga avventura da professionista ha saputo ritagliarsi numerose soddisfazioni.

Fabbiano, che conferma un rapporto speciale con il quinto set (approdato cinque volte al parziale decisivo, non ha mai perso), attenderà ora il vincente della sfida tra Kyle Edmund, trentesima testa di serie, e Fernando Verdasco.

PRIMO SET – Approccio alla partita più che positivo per Thomas Fabbiano, mentre Ivo Karlovic scende in campo meno sicuro e più falloso rispetto al solito. L’azzurro e il croato fanno partita pari per i primi sette giochi, nei quali il pugliese si è spesso reso protagonista di ottime risposte sui servizi potenti e ben direzionati del suo avversario. Karlovic ha accusato, in particolare, qualche problema di troppo con la seconda di servizio, risultata spesso aggredibile da Fabbiano: proprio questo fattore ha fatto la differenza nell’ottavo gioco, che ha sancito il break decisivo per l’italiano che, qualche istante più tardi, ha chiuso la frazione per 6-3.

SECONDO SET – Cambia il trend nella seconda frazione, Karlovic sale di livello alla battuta riuscendo a far meglio rispetto al parziale d’apertura. Il gioco scorre via abbastanza velocemente, a far la differenza sono esclusivamente i servizi di Karlovic e le risposte di Fabbiano, che per la maggior parte delle volte ha creato fastidi al croato costringendolo a demi-volée da posizioni scomode. Sul 3-3 è Karlovic ad accusare le prime difficoltà: sotto per 15-40, il 40enne di Zagabria riesce a recuperare lo svantaggio e a portarsi sul 4-3 grazie a quattro ottime prime di servizio. Fabbiano, dal canto suo, continua a non concedere nulla con la battuta: appena tre i punti concessi in risposta dall’azzurro nel corso dei “tradizionali” sei turni di battuta. Inevitabile, visto l’equilibrio, il tiebreak per decretare il vincitore del secondo set: Fabbiano parte con un minibreak ma non riesce a mantenerlo, allora Karlovic si trascina ad oltranza fino a chiudere per otto punti a sei.

TERZO SET – Un Thomas Fabbiano praticamente perfetto nel terzo parziale, come confermato dai numeri: 89% di punti vinti con la prima di servizio, 75% di punti vinti con la seconda e 3/3 nelle discese a rete, con nove vincenti e zero errori non forzati. La superiorità di Fabbiano è evidente fin da subito: l’azzurro riscatta al meglio il tiebreak perso in precedenza operando il break nel secondo gioco. Un vantaggio che Fabbiano riesce a mantenere senza alcun problema fino al nono gioco, quando con la battuta a disposizione non concede alcun punto a Karlovic e chiude la contesa: altro 6-3.

QUARTO SET – Ivo Karlovic torna a giocare ad un buon livello, mentre Fabbiano si conferma sulla falsariga dei tre parziali precedenti. Il croato inizia a prediligere qualche scambio in più da fondo, alternando discese a rete ad alcune accelerazioni non malvagie. Nove aces ed il 90% di punti vinti con la prima mantengono alto il morale di Karlovic, che non concede alcuna palla break; i numeri sono leggermente inferiori, invece, per Fabbiano, che però non si scompone e, anch’egli senza concedere chance di break, trascina la frazione al tiebreak. Karlovic inaugura il tiebreak con un doppio fallo che fa “ben sperare” Fabbiano: l’azzurro mantiene il vantaggio fino al 3-2, poi è costretto a restituire il favore al croato. Due minibreak, sul 5-4 Karlovic, consentono al nativo di Zagabria di aggiudicarsi la quarta frazione per sette punti a quattro.

QUINTO SET – Partita che si fa sempre più avvincente col passare dei minuti, Fabbiano continua senza alcuna esitazione a giocare su altissimi livelli, contrastando al meglio il tennis ricco di serve&volley di Karlovic. Il servizio dà una mano al croato nella prima parte di questa frazione, ma lo penalizza nelle fasi salienti: dopo aver sprecato una chance di break sul 4-4, Karlovic si scompone e combina disastri nel decimo gioco. Il numero 80 ATP commette due doppi falli nel game “cruciale”, si ritrova 15-40, recupera fino ai vantaggi grazie a due servizi vincenti ma poi si trova costretto a capitolare al terzo match point concesso a Thomas Fabbiano.

