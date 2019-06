Sorteggio Wimbledon, tabellone maschile: Fognini-Tiafoe, Arnaboldi con Karlovic. De Minaur per Cecchinato

Si è tenuto questa mattina alle 11 il sorteggio del tabellone principale del torneo di Wimbledon: saranno nove gli azzurri in gara, ai sette giocatori ammessi di diritto si sono aggiunti, nelle ultime ore, Salvatore Caruso e Andrea Arnaboldi, provenienti dalle qualificazioni.

Fabio Fognini, dodicesimo favorito del seeding, affronterà lo statunitense Frances Tiafoe al primo turno. Urna più benevola per Matteo Berrettini che se la vedrà con il moldavo Radu Albot. Non ha pescato così male neppure Lorenzo Sonego, opposto a Marcel Granollers.

Sorteggi piuttosto complicati per i qualificati Salvatore Caruso e Andrea Arnaboldi, opposti rispettivamente a Gilles Simon e Ivo Karlovic, e per gli ammessi di diritto Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. Il primo sfiderà Daniil Medvedev, mentre il pugliese incontrerà Stefanos Tsitsipas. Poteva andare decisamente meglio anche a Marco Cecchinato, che debutterà sull’erba di Londra contro l’australiano Alex De Minaur. Esordio insidioso sui prati inglesi per Andreas Seppi, il cui match di primo turno lo metterà di fronte a Nicolas Jarry.

PRIMO TURNO ITALIANI

Fabio Fognini (12, ITA) vs Frances Tiafoe (USA)

Matteo Berrettini (17,ITA) vs Radu Albot (MDA)

Marco Cecchinato (ITA) vs Alex De Minaur (25,AUS)

Andreas Seppi (ITA) vs Nicolas Jarry (CHI)

Lorenzo Sonego (ITA) vs Marcel Granollers (ESP)

Thomas Fabbiano (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (7,GRE)

Paolo Lorenzi (ITA) vs Daniil Medvedev (11,RUS)

Salvatore Caruso (Q,ITA) vs Gilles Simon (20,FRA)

Andrea Arnaboldi (Q,ITA) vs Ivo Karlovic (CRO)

Di seguito la diretta del sorteggio