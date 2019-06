The Boodles: I risultati del 25 Giugno. Fabio Fognini sconfitto nella prima giornata “Non ho aspettative per Wimbledon”

Fabio Fognini è stato sconfitto nella prima partita dell’esibizione The Boodles.

L’azzurro si è arreso a Denis Shapovalov con un doppio 63.

Fognini dichiara dopo la partita: “E’ normale essere in difficoltà nel passare dalla terra all’erba, accade a tutti. Non gioco sull’erba da un anno, quindi vedremo come andranno le cose.

Non ho aspettative per Wimbledon. Devo prepararmi al meglio. Ho una settimana di tempo, sono rilassato e sto cercando di prepararmi nel miglior modo possibile ed essere al 100%.”

Seconda Giornata – 26 Giugno

3.30pm

Novak Djokovic (SRB) v Denis Shapovalov (CAN)

Stefanos Tsitsipas (GRE) v Karen Khachanov (RUS)

not before 6pm

Fabio Fognini (ITA) v Diego Schwartzman (ARG)

Risultati Prima Giornata – 25 Giugno

Novak Djokovic (SRB) d. Cristian Garin (CHI) 6-2 6-4

Denis Shapovalov (CAN) d.Fabio Fognini (ITA) 6-3 6-3

Martin Klizan (SVK) d. Diego Schwartzman (ARG) 3-6 7-5 10-5