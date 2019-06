Roger Federer n.2 del seeding a Wimbledon. Rafael Nadal “Non è giusto”

Roger Federer torna sul Centre Court di Wimbledon. Fresco vincitore del decimo titolo ad Halle, Roger è sbarcato a Londra, dove a partire dalla settimana prossima andrà a caccia del nono sigillo ai Championships e lo farà da testa di serie numero due del tabellone.

Una decisione che non è piaciuta particolarmente a Rafael Nadal, retrocesso al numero 3. “Non è giusto non rispettano i valori della classifica. Non è solo il mio caso particolare, è successo molte altre volte con altri giocatori. L’unica cosa in questa storia che non mi sembra buona è che c’è solo Wimbledon che lo fa”.