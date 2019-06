ATP Antalya: Andreas Seppi eliminato al primo turno da Tomic

Finisce subito al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP 250 di Antalya. Lunedì pomeriggio il 35enne caldarese si è dovuto arrendere all’esordio all’australiano Bernard Tomic (ATP 101) in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 4-6.

Oggi l‘azzurro ha subito la terza sconfitta sull‘erba in sette uscite stagionali. Seppi e Tomic, ex numero 17 del mondo, si sono affrontati per la quarta volta in carriera. L’australiano ha vinto i primi due precedenti nel 2010 e 2013 a Londra e Sydney, mentre l’altoatesino si è imposto quest’anno al primo turno ai Delray Open per 6-4, 7-5. Oggi l‘ha spuntato nuovamente Tomic.

Seppi, numero 71 del ranking ATP e settima testa di serie in Turchia, ha tolto subito nel primo game il servizio a Tomic. L‘azzurro ha servito molto bene, giocando a sprazzi un grande tennis. Dopo 46 minuti di gioco Seppi ha chiuso il primo set con un ace sul 6-4.

Nella seconda frazione di gioco Tomic, grazie ad un break, è scappato subito sul 5-2. Nel nono gioco Seppi su servizio dell’australiano ha dovuto annullare due palle set, prima di sfruttare il suo sesto break point per il 4-5. Nel game successivo Tomic ha però strappato nuovamente il turno d battuta a Seppi, aggiudicandosi il set per 6-4.

Partita equilibrata nel terzo parziale, con Seppi che nel quarto e sesto gioco ha dovuto annullare rispettivamente una e due palle break. Nel decimo game l‘australiano ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, sfruttando dopo due ore e 7 minuti di gioco su servizio di Seppi il suo primo match point per il 6-4 finale.

L‘altoatesino stecca così la prova generale in vista di Wimbledon, terzo Grand Slam dell‘anno, dove partirà nuovamente dal tabellone principale. Il main draw verrà sorteggiato venerdì ed inizia lunedì.

La partita punto per punto