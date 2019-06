ATP Queen’s: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale

ATP London / Queens Club 500 | Erba | e2.081.830 – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Diego Schwartzman vs [4] Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs [8] Felix Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Feliciano Lopez vs [6] Milos Raonic



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Jamie Murray / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare

5. [PR] Feliciano Lopez / Andy Murray vs [WC] Daniel Evans / Ken Skupski OR Felix Auger-Aliassime / Alex de Minaur (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Nicolas Mahut vs Gilles Simon



Il match deve ancora iniziare

2. Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [2] Mate Pavic / Bruno Soares



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Daniel Evans / Ken Skupski vs Felix Auger-Aliassime / Alex de Minaur (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [4] Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare