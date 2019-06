ATP Stoccarda: Matteo Berrettini prima finale sull’erba. Ora sfiderà Felix Auger-Aliassime

Matteo Berrettini si regala la prima finale in carriera sull’erba.

Il tennista romano ha sconfitto questo pomeriggio nella semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda il giocatore di casa Jan-Lennard Struff con il risultato di 64 75 dopo 1 ora e 14 minuti di partita.

Domani Matteo sfiderà in finale Felix Auger-Aliassime che non è proprio sceso in campo dopo il ritiro di Milos Raonic per un problema di natura fisica.

Nel primo set Berrettini piazzava il break decisivo sul 3 pari (a 30 dal 30-15) e poi senza avere esitazioni alla battuta chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro sul 5 pari riusciva a brekkare per la seconda volta nel match l’avversario e poi nel game successivo teneva con autorità il turno di battuta vincendo la partita per 7 a 5.

Da segnalare che Matteo non ha ancora perso un set nel corso di questo splendido torneo.

La partita punto per punto