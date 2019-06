Il challenger di Caltanissetta cancellato per motivi economici

Non si disputerà nel 2019

In questi giorni ci stanno arrivando diverse mail sul destino del torneo challenger di Caltanisseta e allora abbiamo deciso di scrivere questa notizia.

Il Challenger, dopo 20 anni, non si farà nel 2019. Cancellato il nome del torneo di Caltanissetta dai tornei ufficiali Atp.

Il problema principale sono stati gli sponsor che non hanno aderito all’organizzazione della manifestazione, per due motivi, il primo l’incertezza della gestione dei campi dopo le vicende che hanno riguardato il Circolo del tennis ed il Comune, la seconda ragione perché buona parte data la crisi economica avrebbero dimezzato il contributo se non addirittura ritirato.