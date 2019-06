Roland Garros: La prima volta di Ashleigh Barty

Finale a senso unico quella del Roland Garros del singolare femminile. L’australiana Ashleigh Barty ha dominato la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 6-1 6-3, vincendo il primo slam in carriera.

La 23enne, che si è confermata una delle giocatrice più in forma del momento, non ha lasciato scampo all’avversaria portandosi subito sul 4-0 nel primo set. Più equilibrato il secondo, anche se la 19enne non è mai apparsa particolarmente in grado di ribaltare la situazione. A seguito del successo ottenuto, la Barty è diventata la 9a vincitrice diversa negli ultimi 10 Slam a testimonianza del fatto che al contrario del circuito maschile, in quello femminile negli ultimi anni regna sovrana l’incertezza.

La partita punto per punto