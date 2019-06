Roland Garros Juniores: Il Tabellone Principale completo

Roland Garros Juniores – Parte Alta

(1) Lorenzo Musetti vs Timo Legout

Gustavo Heide vs Gauthier Onclin

William Grant vs Nicolas Tepmahc

Peter Makk vs (14) Shunsuke Mitsui

(10) Martin Damm vs Dane Sweeny

Alibek Kachmazov vs Giovanni Mpetshi perricard

Carlos Gimeno valero vs Christian Lerby

Cannon Kingsley vs (5) Thiago Agustin Tirante

(3) Brandon Nakashima vs Kevin Chahoud

Eric Vanshelboim vs Baptiste Anselmo

Dalibor Svrcina vs Mateus Alves

Francesco Passaro vs (15) Filip Cristian Jianu

(11) Liam Draxl vs Arthur Cazaux

Nicolas Alvarez varona vs Matteo Arnaldi

Juan Bautista Torres vs Zane Khan

Pierre Delage vs (7) Holger Vitus Nodskov Rune

Roland Garros Juniores – Parte Bassa

(6) Emilio Nava vs Youcef Rihane

Keisuke Saitoh vs Nini Gabriel Dica

Taha Baadi vs Lilian Marmousez

Illya Beloborodko vs (12) Giulio Zeppieri

(13) Carlos Alcaraz garfia vs Toby Alex Kodat

Alejo Lorenzo Lingua lavallen vs Kyrian Jacquet

Dali Blanch vs Gustaf Strom

Dominic Stephan Stricker vs (4) Adrian Andreev

(8) Bu Yunchaokete vs Martin Breysach

Shintaro Mochizuki vs Sergey Fomin

Harold Mayot vs Govind Nanda

Pablo Llamas ruiz vs (9) Otto Virtanen

(16) Rinky Hijikata vs Roman Andres Burruchaga

Flavio Cobolli vs Tyler Zink

Matheus Pucinelli de almeida vs Valentin Royer

Eliot Spizzirri vs (2) Jonas Forejtek