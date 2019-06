Dal Roland Garros: Salvatore Caruso “Mi sono goduto ogni momento” (VIDEO)

Salvatore Caruso: “Ho riempito il mio box per la sfida con Djokovic. Meglio tardi che mai.

Mi sono goduto ogni momento, ieri sera sono arrivati i miei genitori Enzo e Lina. Stamattina è arrivata mia sorella Rossella, mentre mio fratello Antonio era già qui a Parigi da qualche giorno”.

“Sono soddisfatto per come è andata, per come ho gestito l’emozione di un palcoscenico così importante davanti a tanta gente. Non vedo l’ora di tornarci. Soprattutto nei primi due set me la sono giocata quasi alla pari contro il numero uno del mondo, poi nel terzo sono un po’ sceso di livello. Lui però non cala mai, è impressionante. Ecco, questo mi deve servire da insegnamento: per giocare contro avversari così forti devi salire di livello ed essere più costante, più solido in ogni momento della partita.

Lui sulle palle break è stato sempre molto bravo, niente da dire”.

“Mi sono cancellato dal challenger di Poznan della prossima settimana perché dopo tanti match a Parigi tra qualificazioni e tabellone principale, sei in totale, devo recuperare. Sono affaticato. Ripartirà dalla stagione seull’erba”.