Roland Garros Junior: iniziate le qualificazioni, tre azzurre al turno decisivo

Bilancio positivo nella prima giornata di gare a Montrouge, sede delle qualificazioni maschili e femminili del Roland Garros Juniores. Tre azzurre, su cinque totali, avanzano al turno decisivo del tabellone cadetto: ricordiamo che nel main draw della manifestazione transalpina non ci sono ragazze italiane ammesse di diritto.

Federica Rossi, numero quattordici del seeding, si è imposta in tre set sulla cinese Jiagi Wang ed ora ritroverà, a distanza di due anni dal primo ed unico confronto diretto, la svedese Caijsa Wilda Hennemann, numero 68 del ranking ITF. E’ stato ben più agevole il successo della trentina Melania Delai, classe 2002, che ha lasciato appena tre giochi alla tennista di casa Maelle Leclercq (6-1 6-2); tutto facile anche per Lisa Pigato, entrata in extremis nelle “quali”. La giocatrice della Milano Tennis Academy ha sconfitto la coetanea Dana Guzman, nona testa di serie, con lo score di 6-4 6-1.

Subito eliminate al primo turno Sara Ziodato, battuta per 6-4 7-5 da Oceane Babel, e Martina Biagianti, che ha lottato fino all’ultimo punto ma non è riuscita ad avere la meglio alla distanza sulla statunitense Charlotte Chavatipon.

RISULTATI PRIMO TURNO:

Federica Rossi (14,ITA) b. Jiagi Wang (CHN) 6-2 2-6 6-2

Lisa Pigato (ITA) b. Dana Guzman (9,PER) 6-4 6-1

Melania Delai (15,ITA) b. Maelle Leclercq (FRA) 6-1 6-2

Oceane Babel (FRA) b. Sara Ziodato (11,ITA) 6-4 7-5

Charlotte Chavatipon (7,USA) b. Martina Biagianti (ITA) 7-6(3) 6-7(5) 6-4

TURNO DECISIVO:

Federica Rossi (14,ITA) vs Caijsa Wilda Hennemann (6,SWE)

Lisa Pigato (ITA) vs Ana Geller (ARG)

Melania Delai (15,ITA) vs Daniella Dimitrova (BUL)