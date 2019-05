XVIII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: De Rossi è in semifinale, Galvani fuori ai quarti

Terza giornata di gare sui campi in terra battuta outdoor del TC Slovenska Plaza di Budva (Montenegro), dove si stanno disputando i XVIII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Fra le nazioni al via c’è anche San Marino, che per quanto concerne il torneo di tennis schiera Stefano Galvani e Marco De Rossi al maschile e nessuna giocatrice al femminile.

Il veneto Stefano Galvani, classe 1977 ed ex numero 99 delle classifiche mondiali ATP in singolare, è stato sconfitto ai quarti di finale dal lussemburghese Ugo Yann Nastasi col punteggio di 7-6 6-3. Prosegue, nonostante qualche difficoltà, il cammino di Marco De Rossi, classe 1997 e n.1088 ITF, che nel primo pomeriggio ha superato il maltese Matthew Asciak col punteggio di 1-6 6-3 4-1 Rit. Domani, alle ore 13, una semifinale piuttosto complicata per il giocatore del Titano che affronterà il monegasco Romain Arneodo.

Proprio Arneodo, in coppia con il connazionale Lucas Catarina, ha interrotto sul nascere l’avventura di Galvani/De Rossi in doppio: il team del Principato di Monaco si è imposto col punteggio di 6-1 1-6 11-9.