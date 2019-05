Challenger Parma: Presentato il torneo. Ecco gli azzurri. Al via anche Robredo

Venti giorni e partiranno gli Internazionali di Tennis Emilia Romagna | GoldBet Tennis Cup. Il Tennis Club President di Parma si prepara ad ospitare il secondo torneo ATP Challenger della stagione targato MEF Tennis Events, manifestazione di altissimo livello, come conferma l’entry list dei partecipanti.

Dellien numero 1, c’è Robredo: l’entry list – Da lunedì 17 a domenica 23 giugno in campo grandi giocatori, tra protagonisti del circuito mondiale, atleti con anni ed anni di esperienza e giovani stelle in rampa di lancio. Il numero 1 della lista è il boliviano Hugo Dellien, numero 86 ATP: il venticinquenne sudamericano, che al Roland Garros in corso ha battuto 6-1 6-3 6-1 Prajnesh Gunneswaran al primo turno, ha conquistato in carriera 4 titoli Challenger di cui uno nel 2019 a Santiago del Cile. L’altro top 100 iscritto a Parma è Paolo Lorenzi, instancabile veterano azzurro che a 37 anni continua a rappresentare un insidiosissimo ostacolo per ragazzi ben più giovani di lui. Stesso discorso per lo spagnolo Tommy Robredo, appena sei mesi più piccolo di “Paolino”, che con un passato da numero 5 del mondo prosegue la sua gloriosa carriera mettendosi alla prova settimana dopo settimana nel circuito Challenger. Presenti anche il brasiliano Orlando Luz, ex numero 1 del mondo under 18 che ha scalato il ranking ITF World Tennis Tour piazzandosi al sedicesimo posto, e Ulises Blanch, straordinario talento statunitense frenato dagli infortuni che nel 2018 ha vinto a Perugia il primo Challenger in carriera. Menzione speciale, inoltre, per gli altri due “over” degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna | GoldBet Tennis Cup: lo spagnolo Daniel Gimeno-Traver ed il francese Stephane Robert, entrambi ex top 50 ATP.

Travaglia cerca il bis: gli azzurri iscritti – Folta schiera di italiani iscritti a Parma. Oltre al suddetto Paolo Lorenzi, ci saranno Stefano Travaglia, che ha trionfato a Francavilla al Mare nel primo Challenger della stagione MEF Tennis Events, Alessandro Giannessi, Federico Gaio, Andrea Arnaboldi, Luca Vanni, Gianluigi Quinzi, Alessandro Bega, Raul Brancaccio, Andrea Pellegrino e Riccardo Bonadio. A loro si aggiungeranno gli azzurri che riceveranno le wild card e il vincitore del torneo Race to MEF Challenger di San Severo, evento internazionale dal montepremi di €4.000 in programma dal 1º all’8 giugno. Grande attesa al Tennis Club President per la prima edizione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna | GoldBet Tennis Cup: la splendida location dotata di parcheggio, Club House, palestra, piscina, ristorante, bar e ben 9 campi da tennis (di cui 6 in terra rossa e 3 in play-it), è stata teatro in passato di numerosi tornei Futures del circuito ITF.

Informazioni e biglietteria – L’ingresso alle partite è gratuito da lunedì 17 a giovedì 20 giugno. È previsto un biglietto giornaliero di €10,00 per le fasi finali del torneo nei giorni 21-22-23 giugno o una formula abbonamento che prevede la tariffa scontata di €25,00. I ragazzi dai 6 ai 12 anni hanno una riduzione del 50%, mentre gli under 6 entrano gratis. Per assicurarsi un posto in tribuna è possibile acquistare già da oggi i biglietti online sul sito www.diyticket.it. Tutte le informazioni possono essere richieste all’Ufficio Ticketing & Accrediti ai seguenti recapiti: +39 3270798143 – ticket@meftennisevents.com. Sul sito ufficiale della manifestazione www.internazionaliemiliaromagna.com è possibile seguire tutti gli aggiornamenti in vista dell’inizio della competizione.