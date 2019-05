ATP Ginevra: Seppi eliminato a sorpresa da Dellien

Finisce subito al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP 250 di Ginevra. Lunedì pomeriggio il 35enne caldarese è stato superato all’esordio a sorpresa dal boliviano Hugo Dellien (ATP 92) in tre set per 1-6, 6-3, 4-6.

Così Seppi dovrà ancora una volta rinviare la sua prima vittoria sulla terra rossa, dopo le sconfitte subite al primo turno nel Masters 1000 di Monte Carlo, a Budapest, a Monaco di Baviera, a Madrid e la scorsa settimana a Roma. Per l’altoatesino è addirittura l’ottava sconfitta di fila al primo turno in questa stagione. Per Seppi il torneo svizzero era anche l‘ultima prova generale in vista del secondo Grand Slam dell‘anno, i French Open di Parigi, che cominceranno il 26 maggio.

Seppi, numero 8 del seeding e 66 del mondo, è partito nel peggiore dei modi. L’azzurro è andato subito sotto per 5-0 e dopo soli 24 minuti di gioco Dellien ha chiuso il primo set sul 6-1. Grande prestazione del 25enne boliviano, che ha vinto il 67% dei suoi primi servizio, concedendo nemmeno una palla break a Seppi.

Nella seconda frazione di gioco Seppi cambia marcia e con un break si porta immediatamente sul 3-1. Il caldarese ha controllato questo vantaggio, trasformando poco dopo il suo primo set point per il 6-3. Così questa partita si è decisa nel terzo set, dove l’azzurro ha piazzato subito il break dell’1-0. Dellien però non si è arreso, conquistando nel sesto game il rebreak del 3-3 pari. Dopo un’ora e 51 minuti di gioco arriva la beffa per Seppi: Dellien strappa il turno di battuta per il 6-4 finale.

