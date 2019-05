Masters 1000 Roma: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (13-19 Maggio 2019)

Masters 1000 ROMA (CL) €5,207,405 /56 Q28

Rome, Italy ATP Masters 1000

Date: 5/13/2019 Original Cut Off: 43 Ranking Date: 4/1/2019

1 Djokovic, Novak (SRB)

2 Nadal, Rafael (ESP)

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Federer, Roger (SUI)

5 Thiem, Dominic (AUT)

6 Nishikori, Kei (JPN)

7 Anderson, Kevin (RSA)

8 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

9 del Potro, Juan Martin (ARG)

10 Isner, John (USA)

11 Cilic, Marin (CRO)

12 Khachanov, Karen (RUS)

13 Coric, Borna (CRO)

14 Medvedev, Daniil (RUS)

15 Raonic, Milos (CAN)

16 Cecchinato, Marco

17 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

18 Fognini, Fabio

19 Monfils, Gael (FRA)

20 Shapovalov, Denis (CAN)

21 Goffin, David (BEL)

22 Edmund, Kyle (GBR)

23 Bautista Agut, Roberto (ESP)

24 Schwartzman, Diego (ARG)

25 de Minaur, Alex (AUS)

26 Gasquet, Richard (FRA)

27 Simon, Gilles (FRA)

28 Carreno Busta, Pablo (ESP)

29 Dimitrov, Grigor (BUL)

30 Tiafoe, Frances (USA)

31 Pouille, Lucas (FRA)

32 Djere, Laslo (SRB)

33 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

34 Pella, Guido (ARG)

34 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) PR

35 Kyrgios, Nick (AUS)

36 Wawrinka, Stan (SUI)

37 Fucsovics, Marton (HUN)

38 Verdasco, Fernando (ESP)

39 Johnson, Steve (USA)

40 Millman, John (AUS)

41 Kohlschreiber, Philipp (GER)

42 Chardy, Jeremy (FRA)

43 Sousa, Joao (POR)

Alternates

44 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

45 Struff, Jan-Lennard (GER)

46 Albot, Radu (MDA)

47 Seppi, Andreas

48 Lajovic, Dusan (SRB)

49 Klizan, Martin (SVK)

50 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

51 Ebden, Matthew (AUS)

52 Hurkacz, Hubert (POL)

53 Dzumhur, Damir (BIH)

40 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

51 Struff, Jan-Lennard (GER)

55 Berrettini, Matteo

62 Seppi, Andreas

66 Sonego, Lorenzo

24 Lajovic, Dusan (SRB)44 Albot, Radu (MDA)45 Norrie, Cameron (GBR)46 Paire, Benoit (FRA)47 Klizan, Martin (SVK)52 Hurkacz, Hubert (POL)54 Dzumhur, Damir (BIH)57 Munar, Jaume (ESP)58 Fritz, Taylor (USA)59 Opelka, Reilly (USA)63 Mayer, Leonardo (ARG)64 Haase, Robin (NED)67 Querrey, Sam (USA)69 Ruud, Casper (NOR)70 Nishioka, Yoshihito (JPN)71 Daniel, Taro (JPN)72 Jaziri, Malek (TUN)73 Cuevas, Pablo (URU)74 Bedene, Aljaz (SLO)

Alternates

76 Delbonis, Federico (ARG)

77 Tomic, Bernard (AUS)

78 Gulbis, Ernests (LAT)

80 Copil, Marius (ROU)

81 Jarry, Nicolas (CHI)

82 Kudla, Denis (USA)

83 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

84 Andujar, Pablo (ESP)

85 Gojowczyk, Peter (GER)

86 Evans, Daniel (GBR)