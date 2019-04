Jannik Sinner eliminato negli ottavi di finale di Budapest

Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Budapest. Il 17enne di Sesto Pusteria, entrato come lucky loser nel main draw, si è dovuto arrendere al serbo Laslo Djere, numero 5 del seeding, in due set per 6-3, 6-1.

Ieri all’esordio Sinner si era affermato sulla wild card ungherese Mate Valkusz (ATP 323) in tre set con il punteggio di 6-2, 0-6, 6-4. Oggi contro Djere il giovane tennista pusterese è partito da grande outsider. Il 23enne serbo, numero 5 del tabellone in Ungheria e numero 33 del ranking ATP, ha superato al primo turno di misura nel tiebreak del terzo set il lettone Ernests Gulbis. Oggi Djere ha però giocato un grande tennis, vincendo il primo set grazie ad un break nel sesto game per 6-3. Nella seconda frazione di gioco il serbo è scappato subito sul 4-0, imponendosi dopo esattamente un’ora e mezzo di gioco con tre break conquistati per 6-1.

Sinner può comunque essere sodisfatto del suo torneo. Grazie alla vittoria di ieri, l’azzurro si porta a casa 20 punti ATP, oltre ai sei conquistati nelle qualificazioni. La prossima settimana il pusterese, che a Budapest ha festeggiato la sua prima vittoria nel main draw di un torneo ATP, entrerà dunque nei Top 300 del tennis mondiale.

La partita punto per punto