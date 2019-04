Roland Garros: L’entry list femminile. C’è Camila Giorgi

Roland Garros, Paris, France Grand Slam

Date: 5/26/2019 Original Cut Off: 107 Ranking Date: 4/15/2019

1 Osaka, Naomi (JPN)

2 Halep, Simona (ROU)

3 Kvitova, Petra (CZE)

4 Pliskova, Karolina (CZE)

5 Kerber, Angelique (GER)

6 Svitolina, Elina (UKR)

7 Bertens, Kiki (NED)

8 Stephens, Sloane (USA)

9 Barty, Ashleigh (AUS)

10 Sabalenka, Aryna (BLR)

11 Williams, Serena (USA)

12 Wozniacki, Caroline (DEN)

13 Sevastova, Anastasija (LAT)

14 Keys, Madison (USA)

15 Kontaveit, Anett (EST)

16 Wang, Qiang (CHN)

17 Goerges, Julia (GER)

18 Mertens, Elise (BEL)

19 Muguruza, Garbiñe (ESP)

20 Bencic, Belinda (SUI)

21 Garcia, Caroline (FRA)

22 Kasatkina, Daria (RUS)

23 Andreescu, Bianca (CAN)

24 Hsieh Su-Wei (TPE)

25 Vekic, Donna (CRO)

26 Tsurenko, Lesia (UKR)

27 Suárez Navarro, Carla (ESP)

28 Sharapova, Maria (RUS)

29 Ostapenko, Jelena (LAT)

30 Buzarnescu, Mihaela (ROU)

31 Giorgi, Camila

32 Collins, Danielle (USA)

33 Cibulkova, Dominika (SVK)

34 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS)

35 Sasnovich, Aliaksandra (BLR)

36 Kenin, Sofia (USA)

37 Yastremska, Dayana (UKR)

38 Putintseva, Yulia (KAZ)

39 Tomljanovic, Ajla (AUS)

40 Martic, Petra (CRO)

41 Siniakova, Katerina (CZE)

42 Zhang, Shuai (CHN)

43 Zheng, Saisai (CHN)

44 Sakkari, Maria (GRE)

45 Kuzmova, Viktoria (SVK)

46 Konta, Johanna (GBR)

47 Vondrousova, Marketa (CZE)

48 Strycova, Barbora (CZE)

49 Williams, Venus (USA)

50 Riske, Alison (USA)

51 Wang, Yafan (CHN)

52 Van Uytvanck, Alison (BEL)

53 Parmentier, Pauline (FRA)

54 Anisimova, Amanda (USA)

55 Cornet, Alizé (FRA)

56 Jabeur, Ons (TUN)

57 Alexandrova, Ekaterina (RUS)

58 Gavrilova, Daria (AUS)

59 Flipkens, Kirsten (BEL)

60 Maria, Tatjana (GER)

61 Azarenka, Victoria (BLR)

62 Puig, Monica (PUR)

63 Krunic, Aleksandra (SRB)

64 Hercog, Polona (SLO)

65 Peterson, Rebecca (SWE)

66 Mladenovic, Kristina (FRA)

67 Zidansek, Tamara (SLO)

68 Rybarikova, Magdalena (SVK)

69 Rodina, Evgeniya (RUS)

70 Lapko, Vera (BLR)

71 Petkovic, Andrea (GER)

72 Gasparyan, Margarita (RUS)

73 Diatchenko, Vitalia (RUS)

74 Potapova, Anastasia (RUS)

75 Sorribes Tormo, Sara (ESP)

76 Kudermetova, Veronika (RUS)

77 Stosur, Samantha (AUS)

78 Pegula, Jessica (USA)

79 Kanepi, Kaia (EST)

80 Golubic, Viktorija (SUI)

81 Bouchard, Eugenie (CAN)

81 Rogers, Shelby (USA) SR

82 Brady, Jennifer (USA)

83 Begu, Irina-Camelia (ROU)

84 Townsend, Taylor (USA)

85 Zvonareva, Vera (RUS)

86 Boulter, Katie (GBR)

87 Pliskova, Kristyna (CZE)

88 Swiatek, Iga (POL)

89 Linette, Magda (POL)

90 Barthel, Mona (GER)

91 Makarova, Ekaterina (RUS)

92 Ferro, Fiona (FRA)

93 Kozlova, Kateryna (UKR)

94 Zhu, Lin (CHN)

95 Larsson, Johanna (SWE)

96 Jorovic, Ivana (SRB)

97 Brengle, Madison (USA)

98 Kumkhum, Luksika (THA)

99 Cirstea, Sorana (ROU)

100 Kuznetsova, Svetlana (RUS)

101 Siegemund, Laura (GER)

102 Sharma, Astra (AUS)

103 Jakupovic, Dalila (SLO)

104 Doi, Misaki (JPN)

105 Schmiedlova, Anna Karolina (SVK)

106 Muchova, Karolina (CZE)

107 Diyas, Zarina (KAZ)

Alternates

107 Tatishvili, Anna (USA) SR

108 Minella, Mandy (LUX)

109 Voegele, Stephanie (SUI)

109 Allertova, Denisa (CZE) SR

110 Pera, Bernarda (USA)

111 Bacsinszky, Timea (SUI)

112 Hibino, Nao (JPN)

113 Vikhlyantseva, Natalia (RUS)

114 Gibbs, Nicole (USA)

115 Bouzkova, Marie (CZE)