WTA Bogotà: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2. Sara Errani al secondo turno

Sara Errani ha superato il primo turno del torneo WTA International di Bogotà.

La 31enne romagnola, numero 243 del ranking mondiale, ripescata in tabellone come lucky loser ha battuto in rimonta per 46 62 63, dopo due ore e dieci minuti di lotta, la qualificata rumena Irina Bara, numero 170 Wta. Prossima avversaria per Sara l’olandese Bibiane Schoofs, numero 162 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

WTA Bogota International | Terra | $250.000 – 1° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christina Mchale vs [7] Sara Sorribes Tormo



WTA Bogota Christina Mchale Christina Mchale 4 4 Sara Sorribes Tormo [7] Sara Sorribes Tormo [7] 6 6 Vincitore: S. SORRIBES TORMO

2. [WC] Emiliana Arango vs [Q] Bibiane Schoofs (non prima ore: 19:00)



WTA Bogota Emiliana Arango Emiliana Arango 2 4 Bibiane Schoofs Bibiane Schoofs 6 6 Vincitore: B. SCHOOFS

3. Timea Babos vs [11] Lara Arruabarrena



WTA Bogota Timea Babos Timea Babos 15 4 Lara Arruabarrena [11] • Lara Arruabarrena [11] 40 1

4. Zoe Hives / Astra Sharma vs [WC] Emiliana Arango / Maria Camila Osorio Serrano



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Jelena Ostapenko vs [LL] Kristie Ahn (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Irina Bara vs [LL] Sara Errani



WTA Bogota Irina Bara Irina Bara 6 2 3 Sara Errani Sara Errani 4 6 6 Vincitore: S. ERRANI

2. [8] Magda Linette vs [Q] Aliona Bolsova



WTA Bogota Magda Linette [8] Magda Linette [8] 2 7 6 Aliona Bolsova Aliona Bolsova 6 6 0 Vincitore: M. LINETTE

3. [5] Tamara Zidansek vs Irina Khromacheva (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Laura Pigossi / Renata Zarazua vs Irina Bara / Elena-Gabriela Ruse



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Chloe Paquet vs Ana Bogdan



WTA Bogota Chloe Paquet Chloe Paquet 2 7 2 Ana Bogdan Ana Bogdan 6 6 6 Vincitore: A. BOGDAN

2. Shelby Rogers vs Astra Sharma



WTA Bogota Shelby Rogers Shelby Rogers 15 3 7 0 Astra Sharma • Astra Sharma 15 6 6 0 Match sospeso - Pioggia

3. [LL] Hiroko Kuwata vs Sachia Vickery



Il match deve ancora iniziare