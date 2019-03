ITF Junior “Città di Firenze”: in campo dal 15 aprile, pubblicate le entry list

A metà aprile avrà inizio la lunga serie di tornei internazionali giovanili sul suolo italiano: le danze verranno aperte dal torneo G2 di Firenze, giunto alla quarantaquattresima edizione. Si giocherà, come da routine, sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis Firenze dal 15 aprile (data d’inizio delle qualificazioni) al 22 aprile (data in cui si svolgeranno le finali dei tornei di singolare). La scorsa edizione è stata vinta da Lorenzo Musetti e Clara Tauson per quanto concerne i tornei individuali, mentre in doppio si sono imposti Andaloro/Ortenzi e Tauson/Viller Moller.

Sia i tabelloni principali che i tabelloni di qualificazione saranno composti da 32 giocatori ciascuno: saranno almeno 128, dunque, i giovani tennisti a mettersi in mostra nel prestigioso circolo toscano. Nella giornata di ieri, martedì 19 marzo, l’International Tennis Federation (ITF) ha provveduto a pubblicare le entry list: come da previsione, è abbastanza nutrito il numero di giocatori italiani.

TORNEO MASCHILE

MAIN DRAW: Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Luciano Darderi, Filippo Moroni

QUALIFICAZIONI: Fabrizio Andaloro, Luca Nardi, Fausto Tabacco, Lorenzo Rottoli, Samuel Vincent Ruggeri

TORNEO FEMMINILE

MAIN DRAW: Martina Biagianti

QUALIFICAZIONI: Eleonora Alvisi, Sara Ziodato, Alice Amendola, Lisa Pigato, Matilde Mariani

Lorenzo Carini