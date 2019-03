Rafael Nadal ed il suo futuro nel tennis: “Preferisco andare passo dopo passo e non pensare ad un futuro lontano “

Ieri, Rafa Nadal, numero due del mondo, si è assicurato il passaggio ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. All’età di 32 anni, El Toro cerca di essere libero da infortuni e, interrogato sul fatto se si vede ancora in campo all’età di Roger Federer, lo spagnolo è stato chiaro.

“Probabilmente non raggiungerò quell’età (37 anni), almeno dico di no in questo momento, ma se mi avessero chiesto la stessa domanda all’età di 25 o 26 anni, probabilmente avrei risposto che non mi sarei visto giocare a questo livello a quasi 33 anni. Preferisco andare passo dopo passo e non pensare ad un futuro lontano “, ha spiegato Nadal, che affronterà il russo Karen Khachanov.

Nadal ha anche parlato della qualità dei giocatori di tennis come Federer o Ivo Karlovic continuano a dimostrare, nonostante l’età avanzata. “Prima devi essere appassionato di quello che stai facendo, in secondo luogo devi prenderti cura del tuo corpo per evitare infortuni, e infine, devi rimanere competitivo in modo da sentirti capace di vincere a quell’età. Questo è molto importante per avere giocatori come Karlovic o Federer nell’ATP o Venus Williams nel circuito WTA”.