Challenger Shenzhen: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al via

Challenger Shenzhen CH | Cemento | $81.240 -Parte Alta

(1) Schnur, Brayden vs Bye

Myneni, Saketh vs Hernandez-Fernandez, Jose

Cachin, Pedro vs (ITF) Barranco Cosano, Javier

Bye vs (13) Giustino, Lorenzo

(11) Sela, Dudi vs Bye

(WC) Zhang, Zhizhen vs Li, Zhe

(WC) Xia, Zihao vs Lee, Duckhee

Bye vs (7) Sugita, Yuichi

(4) Duckworth, James vs Bye

Lopez Perez, Enrique vs Qualifier

(ITF) Brancaccio, Raul vs Soeda, Go

Bye vs (15) Rola, Blaz

(9) Molleker, Rudolf vs Bye

Chung, Yunseong vs Safwat, Mohamed

Napolitano, Stefano vs (WC) Wu, Yibing

Bye vs (8) Ward, James

Challenger Shenzhen CH | Cemento | $81.240 -Parte Bassa

(6) Moriya, Hiroki vs Bye

Bourgue, Mathias vs Peliwo, Filip

(ITF) Maamoun , Karim-Mohamed vs Polmans, Marc

Bye vs (10) Davidovich Fokina, Alejandro

(16) Zhang, Ze vs Bye

Karlovskiy, Evgeny vs (ITF) Crepatte, Baptiste

(WC) Wu, Di vs Banes, Maverick

Bye vs (3) Otte, Oscar

(5) Kwon, Soonwoo vs Bye

Serdarusic, Nino vs Ignatik, Uladzimir

Clezar, Guilherme vs Purcell, Max

Bye vs (12) Moraing, Mats

(14) Nedovyesov, Aleksandr vs Bye

Qualifier vs Galovic, Viktor

(WC) He, Yecong vs Mukund, Sasi Kumar

Bye vs (2) Baghdatis, Marcos