Pre Quali – Roma: Torneo di Rivoli. In evidenza Bertuccioli, Turco e Giannuzzi. Lorenzo Sonego si allena al Green Park

Sono proseguiti al Green Park di Rivoli gli incontri validi per qualificare gli ultimi giocatori alla sezione finale del torneo Open BNL di prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia.

Tra i giocatori che si sono messi in particolare evidenza segnaliamo il 20enne Federico Bertuccioli, allievo di Giorgio Galimberti presso la San Marino Tennis Academy. Con grande agilità si è sbarazzato di Tommaso Vescovi sul punteggio finale di 6-1 6-2. Bene anche Alessio Giannuzzi che con un doppio 6-4 ha eliminato Trepla. Perentorio il doppio 6-0 con il quale il monregalese Andrea Turco ha stoppato la corsa di Colacioppo. Nulla da fare per i casalesi Biondolillo e Reale, superati rispettivamente da Maurizio Speziali (6-4 6-3) e Fossati (3-6 6-3 6-2). Avanza anche il cuneese Gola, grazie al successo per 6-3 4-6 6-3 su Cammarata. Borroni invece ha fermato Giordano , dopo un primo set lottato, per 7-6 6-4. Domani saranno 15 i singolari in programma, a partire dalle 10. Bertuccioli è già qualificato al turno successivo a causa del forfait di Beghi, 2.3. Proseguirà con otto match anche la rassegna di doppio.

La rassegna entrerà sempre più nel vivo e mercoledì vedrà scendere in campo i primi big del lotto.

Intanto in questi giorni si sta allenando, appena tornato dalla trasferta sudamericana di quattro settimane agonistiche (Atp di Cordoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro e San Paolo), Lorenzo Sonego, torinese risalito oggi sulla poltrona numero 107 del mondo: “Una bella esperienza – ha dichiarato – non appena terminato l’allenemento mattutino e pronto a rituffarsi in quello pomeridiano”. Con lui anche il coach Gipo Arbino.