Nick Kyrgios: “Gioco meglio quando sono contro di me”

Nick Kyrgios ha parlato dopo la vittoria contro Stan Wawrinka ad Acapulco.

In uno dei momenti più importanti dell’incontro Nick è stato fischiato da alcuni spettatori, qualcosa che, a quanto pare, non infastidisce minimamente Kyrgios. “È una delle migliori atmosfere che posso avere in campo, anche se è a favore del mio avversario. Gioco meglio quando sono contro di me, è qualcosa che amo e che mi aiuta a continuare”.

“Va bene con me. Succede lo stesso ogni anno. Domani mi vedranno giocare di nuovo. Questa settimana, giorno dopo giorno, mi hanno visto giocare e sono sicuro che continueranno a comprare i biglietti per vedermi in campo. Non mi interessa che la gente non mi ami. Sono così e non cambierò “.