ATP Acapulco: Nick Kyrgios salva tre match point consecutivi a Rafael Nadal ed elimina lo spagnolo (VIDEO)

Sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Acapulco.

L’australiano (che non infilava due successi di fila dagli scorsi US Open) ha infatti fatto fuori il maiorchino in rimonta per 3-6 7-6 (7/2) 7-6 (8/6), con quest’ultimo che ha fallito tre palle di match nel decisivo tie-break (conduceva 3/6).