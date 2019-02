ATP Sofia: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 3. Out all’esordio Andreas Seppi. Dopo in campo Matteo Berrettini

Subito fuori Andreas Seppi: il 34enne di Caldaro, numero 37 del ranking mondiale ed ottava testa di serie ha ceduto per 62 76(2), in poco più di un’ora e mezza di gioco, all’ungherese Marton Fucsovics, numero 47 Atp. L’altoatesino non ha sfruttato un break di vantaggio nella seconda frazione (3-1).

ATP Sofia 250 | Indoor | e524.340 – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mirza Basic vs Martin Klizan



ATP Sofia Mirza Basic Mirza Basic 0 6 2 Martin Klizan Martin Klizan 6 3 6 Vincitore: M. KLIZAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Klizan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Basic 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Klizan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Basic 15-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Klizan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Basic 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Basic 0-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-4 → 0-5 M. Basic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Basic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Alexandar Lazarov vs [6] Fernando Verdasco



ATP Sofia Alexandar Lazarov Alexandar Lazarov 2 1 Fernando Verdasco [6] Fernando Verdasco [6] 6 6 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Verdasco 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-5 → 1-6 A. Lazarov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Lazarov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Lazarov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Lazarov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Lazarov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Verdasco 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Lazarov 0-15 15-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 A. Lazarov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Adrian Andreev / Dimitar Kuzmanov vs [4] Robin Haase / Matwe Middelkoop



ATP Sofia Adrian Andreev / Dimitar Kuzmanov Adrian Andreev / Dimitar Kuzmanov 2 2 Robin Haase / Matwe Middelkoop [4] Robin Haase / Matwe Middelkoop [4] 6 6 Vincitori: HAASE / MIDDELKOOP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Andreev / Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 R. Haase / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 A. Andreev / Kuzmanov 15-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 R. Haase / Middelkoop 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Andreev / Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-2 → 1-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Andreev / Kuzmanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Haase / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 2-6 A. Andreev / Kuzmanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Andreev / Kuzmanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Haase / Middelkoop 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 1-3 A. Andreev / Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 R. Haase / Middelkoop 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Andreev / Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Roberto Bautista Agut vs Matthew Ebden (non prima ore: 17:00)



ATP Sofia Roberto Bautista Agut [4] Roberto Bautista Agut [4] 0 0 Matthew Ebden • Matthew Ebden 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Ebden 0-0

5. [1] Karen Khachanov vs Matteo Berrettini 2T



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Laslo Djere vs Mikhail Kukushkin



ATP Sofia Laslo Djere Laslo Djere 6 4 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 7 6 Vincitore: M. KUKUSHKIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Kukushkin 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Djere 15-0 30-0 4-5 → 5-5 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Djere 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Marton Fucsovics vs [8] Andreas Seppi 1T



ATP Sofia Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 7 Andreas Seppi [8] Andreas Seppi [8] 2 6 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Seppi 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [3] Rohan Bopanna / Divij Sharan vs [PR] Mate Pavic / Nenad Zimonjic



ATP Sofia Rohan Bopanna / Divij Sharan [3] Rohan Bopanna / Divij Sharan [3] 7 6 Mate Pavic / Nenad Zimonjic Mate Pavic / Nenad Zimonjic 6 2 Vincitori: BOPANNA / SHARAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Pavic / Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-2 → 5-2 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 30-15 df ace 3-2 → 4-2 M. Pavic / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Pavic / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Pavic / Zimonjic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 ace 6-6 → 7-6 M. Pavic / Zimonjic 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 M. Pavic / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Sharan 15-0 40-0 40-15 df ace 4-4 → 5-4 M. Pavic / Zimonjic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Pavic / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Sharan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Pavic / Zimonjic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Pavic / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Nikola Mektic / Jurgen Melzer vs Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi



ATP Sofia Nikola Mektic / Jurgen Melzer • Nikola Mektic / Jurgen Melzer 30 4 Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Mektic / Melzer 0-15 15-15 30-15 4-5 S. Gonzalez / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-4 → 4-5 N. Mektic / Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Mektic / Melzer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Mektic / Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

5. Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja vs Robert Galloway / Nathaniel Lammons



Il match deve ancora iniziare