Stan Wawrinka fiducioso rispetto allo scorso anno

Stan Wawrinka è stato sconfitto da Marius Copil per 3-6 7-6 (7/5) 6-4 al primo turno del torneo di Sofia, dove era giunto in semifinale l’anno scorso. L’elvetico ha pagato a caro prezzo due cali di tensione nel tie-break e nel terzo gioco del terzo set ed è stato eliminato dal giocatore che lo precede attualmente di un posto nelle classifiche.

Prima della sfida persa con Copil dichiarava lo svizzero: “Mi sento molto meglio adesso rispetto all’anno scorso. L’anno scorso rientravo da un infortunio, adesso sono in perfetta forma.

Ho giocato bene a Doha e in Australia, ho vinto qualche partita sono fiducioso per la mia stagione.