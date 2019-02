Juan Martin Del Potro al rientro: “Sarà complicato, il primo torneo dopo tanto tempo, ma andrò passo dopo passo”

Juan Martin Del Potro rientrerà in campo nel torneo ATP 250 di Delray Beach in programma dal prossimo 18 febbraio.

Dichiara Del Potro: “Sarà complicato, il primo torneo dopo tanto tempo, ma andrò passo dopo passo. Ho raggiunto il mio best ranking lo scorso anno in una delle stagioni migliori della mia carriera, sono riuscito a trovare continuità giocando un tennis che non esprimevo da tempo.

Sarà molto difficile ripetersi, ma mi piacerebbe continuarmi a sorprendere”.